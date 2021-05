27 Maggio 2021

È già record di prenotazioni per i maturandi. In 30 minuti 20mila hanno fissato un appuntamento per il vaccino: vicino l'obiettivo di immunizzare 50mila ragazzi. Saranno 3 i giorni dedicati alle iniezioni di chi deve sostenere le prove di maturità quest'anno. L'1, il 2 e il 3 giugno gli hub del Lazio saranno impegnati anche nella vaccinazione dei più giovani. Si vuole evitare che il Covid circoli nelle scuole. Ma si cercherà anche di non consentire a chi non ne ha diritto di prenotare.

Chi si può prenotare - Si possono prenotare nella sezione indicata solo gli studenti che devono sostenere quest'anno le prove di maturità. È la fascia d'età tra i 17 e i 19 anni, come indicato dall'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato nell'intervista di oggi. Per garantire che nessun altro si prenoti, ci sarà un doppio controllo negli hub. Utenti avvisati.

Come prenotare - Gli studenti che vogliono fissare un appuntamento per il vaccino devono accedere all'apposita pagina di Salute Lazio. Può prenotare sia chi deve poi ricevere l'iniezione, ma anche un'altra persona. In questo modo si dà la possibilità a tutti coloro che non sappiano utilizzare internet di essere aiutati. Per completare tutte le operazioni occorre avere a portata di mano la tessera sanitaria, questo perché bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga nel retro della tessera. Bisogna anche autorizzare la Regione al trattamento dei dati: è una questione di privacy, non saranno utilizzati per fini commerciali. Ed è anche necessario dichiarare di essere uno studente che affronterà quest'anno la maturità.

Data richiami - Nel Lazio, la seconda dose del vaccino Pfizer non è più a 28 giorni come inizialmente previsto, ma a 35. Uno spostamento effettuato dopo le indicazioni del Ministero della Salute, con l'approvazione da parte dell'Ema. Una scelta che permette di aumentare le persone vaccinate con prima dose. Se quindi gli studenti si vaccineranno l'1, il 2 e il 3 giugno, la data della seconda dose sarà dopo poco più di un mese: tra la prima e la seconda settimana di luglio. Dopo la prova scritta e l'orale, calendario delle prove permettendo.

Hub - I centri vaccinali dove gli studenti che stanno per affrontare le prove di maturità possono prenotarsi sono tutti quelli che somministrano Pfizer nel Lazio.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1

Santa Maria della Pietà, piazza Santa Maria della Pietà 5: Pfizer (orario 8-18)

Casa della Salute Prati-Trionfale (Oftalmico), via Fra' Albenzio: Pfizer (orario 8-18)

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Ospedale Odontoiatrico Eastman Roma: Pfizer

HUB Porta di Roma, via Alberto Lionello 21: Pfizer

Policlinico Umberto I - Presidio George Eastman, viale Regina Elena 287 B: Pfizer

Policlinico Gemelli, largo Gemelli 8: Pfizer

Nuovo Regina Margherita, via Emilio Morosini, 30: Pfizer

Villa Betania: Pfizer



Centri vaccinali Asl Roma 2

Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

IFO, via Elio Chianesi 53: Pfizer

San Giovanni Addolorata, via San Giovanni in Laterano 155: Pfizer

Drive-in Odescalchi, via Carlo Tommaso Odescalchi 67/A: Pfizer

Ospedale S. Eugenio, piazzale dell'Umanesimo: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81: Pfizer

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Pfizer

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Pfizer e AstrazenecaHub Cinecittà studios: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 3

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Centro Prelievi San Camillo Forlanini: Pfizer

Hub vaccinale in allestimento di Via Quirino Majorana (sarà operativo dal 26 aprile): Pfizer

S. Camillo-Majorana, via Quirino Majorana Snc: Pfizer

Polo Natatorio Ostia, via delle Quinqueremi 100: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Pfizer (richiami Astrazeneca)



Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale San Paolo - Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Padre Pio di Bracciano: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Struttura di Parco Caduti di Via Fani - Fiano Romano: Pfizer

Casa della Salute di Ladispoli: Pfizer

Ex mattatoio, via Claudia 105, Bracciano: Pfizer

Centro Anziani della Terza età, via Trapani-Ladispoli: Pfizer

Poliambulatorio Civitavecchia, piazza Verdi, Civitavecchia: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 5

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica, piazza 29 marzo 1950: Pfizer

Punto vaccinale Colleferro, piazza 29 marzo 1950: Pfizer

INI Villa Dante, via Roma 298, Guidonia: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer (dalle 8.30 alle 20.00)

Ospedale di Frascati: Pfizer (dalle 8.00 alle 19.00)

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Ospedale Paolo Colombo di Velletri: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer (8.00-20.00)

Latina Teatro San Francesco via dei Cappuccini: vaccino AstraZeneca (8.00 -17.00)

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer (14.00-20.00)

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer (08.00 - 20.00)

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer (08.00 - 20.00)

Expo Latina - Ex Rossi Sud: Pfizer

Centro Sportivo - Gianola, Formia: Pfizer

ICOT - Latina: Pfizer

Casa di Cura Città di Aprilia, via delle Palme 25: Pfizer

Casa di Cura del Sole, via Giuseppe Paone 58: Pfizer

Casa di Cura Villa Silvana, viale Europa 1: Pfizer

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone - P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri - P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora - P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Cassino. P.O. Santa Scolastica - Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Veroli - INI Città Bianca: Pfizer

Ceprano - Casa della Salute Ceprano, via Regina Margherita 5: Pfizer

PSC Components, via Casilina km 90.200, Torrice: Pfizer

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Centri vaccinali Asl Viterbo

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Vetralla, via Blera: Pfzier

Ospedale Civile di Montefiascone, via donatori di sangue 19: Pfizer