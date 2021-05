Vaccini, Open Day Lazio dal 2 al 5 giugno: quattro giorni aperti a nuove classi d'età

Saranno quattro giorni dedicati ai vaccini. Mai così tanti. Da mercoledì 2 a sabato 5 giugno tornano gli Open Day. Il farmaco anti Covid iniettato, come in occasione degli appuntamenti precedenti, è Astrazeneca, prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese. Con il richiamo previsto 78 giorni dopo la prima dose. Per ogni giornata saranno somministrate 10mila dosi, mentre le prenotazioni inizieranno, con grande probabilità, già dal prossimo giovedì. Mentre per le classi d'età a cui sarà somministrato il vaccino bisogna attendere. Sicuramente sarà aperto a nuove fasce.

Vaccino anti covid19#Coronavirus: da mercoledì 2 a sabato 5 giugno Open Week Astrazeneca con ticket virtuale. Disponibili nei prossimi giorni tutte le informazioni sulle modalità e sui punti di somministrazione. #SaluteLazio pic.twitter.com/34U4EzI1mX — Salute Lazio (@SaluteLazio) May 25, 2021

Sold out open week - Sono già esaurite nel frattempo le prenotazioni del vaccino in farmacia: oltre 20mila totalizzate nel Lazio. Ma non solo, anche l'open week organizzato dalla Asl di Rieti è «sold out». Si tratta di giornate dedicate ai vaccini da oggi fino al 30 maggio. A prenotarsi, in questo caso, sono stati gli over 30. In circa tre ore dall’apertura del Centro, le prime 150 prenotazioni per la vaccinazione con AstraZeneca sono finite: più del 40% sono di giovani tra i 30 e i 35 anni. Le punture avverrano, come per gli Open day, presso il Centro vaccinale Caserma Verdirosi, sede della Scuola Interforze per la Difesa NBC.

