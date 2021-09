Vaccini, D’Amato: «Entro venerdì l'80% della copertura nel Lazio, non ci fermiamo»

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:26

«Tra domani e dopodomani raggiungeremo l’80 per cento» di popolazione over12 vaccinata con doppia dose, «ma non ci fermiamo». L’obiettivo «è il 90% poiché la variante Delta ha una maggiore capacità di replicarsi». A sottolinearlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. «Raggiunto questo obiettivo ambizioso il Lazio potrebbe essere un modello come la Danimarca - ha aggiunto D’Amato -. Attualmente siamo la prima regione per copertura vaccinale e per le cure monoclonali».

L’assessore si attende, alla luce di «una maggiore copertura», sia «una riduzione del numero dei casi, pertanto delle incidenze, sia dei riflessi sulla rete ospedaliera con una riduzione dei tassi sia di occupazione in area medica che in terapia intensiva».