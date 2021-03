Vaccini Lazio, nella prenotazione c'è un "buco": penalizzata la fascia dai 66 ai 69 anni

Da marzo sono iniziate le prenotazioni online dei vaccini per diverse categorie. Giovedì 4 marzo è il turno degli «estremamente vulnerabili», venerdì 5 marzo toccherà invece per gli over 70 e lunedì 8 marzo sarà possibile chiedere la vaccinazione per gli under 65, a partire dai nati negli anni 1956 e 1957. E per chi ha tra i 66 e i 69 anni? Nulla è stato ancora a riguardo dalla Regione Lazio. Dovrebbero iniziare dopo gli over 70, ma non ci sono ancora notizie ufficiali.

APPROFONDIMENTI VACCINI Vaccino Lazio, via a prenotazione per 3 fasce: "estremamente... COVID Lazio, D'Amato: «C'è il rischio di chiudere le... IL QUADRO Vaccini, oggi scatta la prenotazione per gli insegnanti over 54 e... IL VADEMECUM Vaccini a Roma, oggi si parte con gli oncologici. Over 70, domande... ROMA Vaccini Covid Lazio

Covid Lazio, bollettino oggi 1 marzo 2021: 1.044 casi (Roma 519) e 28 morti. Aumentano i ricoveri. D'Amato: «Oggi record: 15mila vaccini in un giorno»

I problemi dei rifornimenti

Non tutti i medici di base nel Lazio sono disposti a vaccinare. Molti hanno rifiutato. Ma anche quelli a pronti iniettare le dosi si stanno confrontando con le difficoltà del momento. «Da domani dovremmo vaccinare con Astrazeneca (ndr, con doppia dose) - spiega un medico di base -. Ma la Asl Roma 3 non ha al momento vaccini disponibili. Spero che diano presto l'autorizzazione per Johnson & Johnson, che è il miglior vaccino per copertura». Si tratta infatti di un siero monodose, un fattore che consente di velocizzare molto il numero delle vaccinazioni. In America, la Food and Drug Administration ha dato il via libera al farmaco negli Stati Uniti il 26 febbraio. Mentre l'autorizzazione dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, dovrebbe invece arrivare a metà marzo.

Vaccino Lazio, via a prenotazione per 3 categorie: "estremamente vulnerabili", "78-79 anni", "64-65 anni"

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA