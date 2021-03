28 Marzo 2021

di Fabio Rossi

Un milione di dosi somministrate nel Lazio, con l'obiettivo minimo di vaccinare la metà della popolazione entro giugno. «Domani il Lazio raggiungerà un milione di dosi di vaccino somministrate e come quantità assoluta in rapporto alla popolazione è la prima Regione italiana - sottolinea l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato - Dalla prossima settimana andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l'obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo».

Con una media di 25 mila iniezioni al giorno, peraltro, al Lazio servirebbero altri 80 giorni per arrivare a quota tre milioni di vaccini, raggiungendo così la metà della popolazione intorno alla metà di giugno. Ma se il ritmo dovesse crescere secondo le intenzioni della Regione (ovviamente con una fornitura adeguata di dosi da parte delle aziende farmaceutiche), i tempi si accorcerebbero, e si arriverebbe all'inizio dell'estate con una copertura più che soddisfacente.

«Siamo disponibili a estendere l'orario in notturna per aumentare le somministrazioni - spiega D'Amato - ma al momento non vi è la necessaria disponibilità delle forniture dei vaccini, che speriamo possa arrivare quanto prima». Intanto, ricorda l'assessore, «nella fascia degli over 80 il 40 per cento delle persone prenotate ha già completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose».

