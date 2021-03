9 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







Dal 27 dicembre 2020 è partita la campagna di vaccinazioni in Italia. Nel Lazio ne sono state effettuate finora (8 marzo) 558563 Prima sono stati vaccinati gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti delle RSA e gli anziani over 80. Ora si sta procedendo con le persone estremamente vulnerabili, ovvero quelle che hanno patologie o disabilità che comportano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19. È partita inoltre la campagna vaccini per le persone dai 70 ai 79 anni e la popolazione con almeno una comorbidità cronica.

Da ricordare che il vaccino è gratuito e consiste in due dosi separate. Basta prenotare il primo appuntamento che sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. Per non scordarsi l'appuntamento, 72 ore prima sarà inviato un sms per ricordarlo.

Vaccini, Sputnik V sarà prodotto in Italia: «10 milioni di dosi entro il 2021». Accordo con Adienne in Lombardia

Chi si può prenotare

Nel Lazio, non tutti al momento si possono prenotare per il vaccino. Si sta procedendo per fascie d'età, questo per dare priorità ai soggetti che sono considerati più vulnerabili e che quindi possono rischiare di più se contagiati dal Covid.

Attualmente le persone che possono prenotare il vaccino sono:

soggetti « estremamenti vulnerabili »

» 77 - 76 anni (anni di nascita 1944 e 1945)

anni (anni di nascita 1944 e 1945) 75 - 74 anni (anni di nascita 1946 e 1947)

anni (anni di nascita 1946 e 1947) 73 - 72 anni (anni di nascita 1948 e 1949)

anni (anni di nascita 1948 e 1949) Over 78, inclusi tutti quelli nati nel 1943

Sono invece temporaneamente sospese le prenotazioni per la fascia d'età 64-65. Secondo quanto riportato da Salute Lazio, si attende una nuova circolare del Ministero della Salute che amplierà la lista di persone che possono prenotare il vaccino.

Come ci si prenota

Per prenotare il vaccino occorre andare sul sito salutelazio.it. Una volta cliccato sul link si potrà scegliere la propria categoria d'appartenenza e poi seguire la procedura. Sarà necessario avere con sé la Tessera Sanitaria, che deve essere in corso di validità, per riportare i seguenti dati:

1. Codice Fiscale

2. Ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

Il sito indica poi un numero telefonico da contattare nel caso ci siano problemi o si voglia disdire l'appuntamento. È lo 06 164161841, attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.

Vaccino, domande e risposte Aifa (Faq): dal perché non si può scegliere ai dubbi di chi è allergico

Quando ci si può prenotare

Le date per prenotarsi per il vaccino sono state divise in base alle fasce d'età.

Dal 4 marzo per i soggetti « estremamenti vulnerabili »

per i soggetti « » Dal 10 marzo in poi per chi ha 77 - 76 anni (anni di nascita 1944 e 1945 )

in poi per chi ha (anni di nascita e ) Dal 12 marzo in poi per chi ha 75 - 74 anni (anni di nascita 1946 e 1947 )

in poi per chi ha (anni di nascita e ) Dal 15 marzo in poi per chi ha 73 - 72 anni (anni di nascita 1948 e 1949)

Dove ci si può prenotare

Al momento la prenotazione è online, sul sito salutelazio.it. Per i soggetti estramamente vulnerabili ci sono però altri due canali per avere il vaccino. Ovvero attraverso le strutture dove si trovano e tramite il medico di famiglia.