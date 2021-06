Vaccini, Zingaretti: «A settembre chiudono i centri, si continuerà con farmacie e medici di base»

A settembre chiudono gli hub vaccinali del Lazio. «Grazie alle farmacie, ai risultati ottenuti e all'impegno dei medici di famiglia da settembre via via chiuderemo gli hub vaccinali che sono serviti per impostare la campagna vaccinale e progressivamente tutto sarà dato in mano alla rete delle farmacie e dei medici di medicina generale». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che questa mattina in una farmacia di Prati, a Roma, ha presenziato l'avvio delle vaccinazioni nelle farmacie.

APPROFONDIMENTI ROMA Lazio, vaccini Pfizer a 50mila maturandi negli hub della Regione FOCUS Vaccino 12-15 anni, prenotazioni dal 15 giugno: si faranno dai... NEGLI HUB Pfizer Lazio, iniziata la vaccinazione dei maturandi: regalata anche...

Vaccino 12-15 anni, prenotazioni dal 15 giugno: si faranno dai pediatri

Pfizer Lazio, iniziata la vaccinazione dei maturandi: regalata anche copia della Costituzione



Riapertura discoteche - Il presidente della Regione rassicura i giovani dal punto di vista del divertimento per questa estate. «Abbiamo annunciato un tavolo per riaprire le discoteche, i giovani vogliono andare al mare, vogliono divertirsi, amarsi e baciarsi, andare al cinema e per farlo i con i vaccini si è più sicuri e lo sanno anche loro». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che questa mattina in una farmacia in Prati a Roma, ha presenziato l'avvio delle vaccinazioni nelle farmacie. «Confido che si vaccineranno, basta vederlo dai numeri delle adesioni per il vaccino ai maturandi».



Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA