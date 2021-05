28 Maggio 2021

di Lorenzo De Cicco

(Lettura 3 minuti)







Chi temeva il disinteresse dei giovanissimi per il vaccino dovrà ricredersi: i posti per i maturandi, nel Lazio, vanno a ruba. Alle 19 di ieri sera, sette ore dopo l’avvio delle prenotazioni, erano già stati riservati dai liceali oltre 33mila appuntamenti sui 50mila messi a disposizione dalla Pisana. Una valanga di clic. Alla Regione hanno messo a punto un sistema di controlli incrociati per evitare gli infiltrati: i maturandi dovranno indicare il nome della scuola di appartenenza, in modo da facilitare le verifiche a campione. «Ci sarà un doppio controllo negli hub, e la fascia d’età è molto stringente, dai 17 ai 19 anni», ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che si è vaccinato ieri al drive in di Valmontone, col mono-dose di Johnson & Johnson.

Verifiche con le scuole

Le prenotazioni sono state aperte a mezzogiorno, per evitare le incursioni dei 20enni è stato fissato un tetto anagrafico: chi è nato prima del 2000 viene respinto in automatico dal portale regionale. Un bug che ha tagliato fuori gli alunni pluri-rimandati. La Pisana è corsa ai ripari, spiegando in un avviso che «la prenotazione per gli studenti nati nel 2000 o negli anni precedenti può avvenire soltanto attraverso il numero telefonico 06 164161841». Una corsia separata per chi è stato bocciato svariate volte, per fare in modo che i centralinisti abbiano più margini di controllo. Le punture per gli studenti partiranno martedì e andranno avanti fino al 3 giugno. Ai ragazzi sarà iniettato Pfizer.



Gli over 30

Sempre la prossima settimana la Regione riproporrà la formula degli “open day” per smaltire le scorte avanzate di AstraZeneca. Stavolta sarà una “open week”, con le sessioni extra di somministrazione programmate dal 2 al 6 giugno. Sono già state accantonate 50mila dosi. Ci si prenoterà tramite l’app Ufirst, che produrrà un ticket virtuale con cui ci si potrà presentare davanti ai centri delle Asl. Le prenotazioni saranno aperte agli over 30. Nelle ultime riunioni in Regione è stata discussa anche un’altra ipotesi, che prevede di allargare al massimo le fasce d’età, dando la possibilità a tutti, dai 18 anni in su, di riservare un appuntamento. Ma sembra prevalere l’opzione degli over 30.



Le nuove fasce

Per le prenotazioni ordinarie, subito dopo il turno dei maturandi, le Asl apriranno le liste agli under 40: si partirà i primi di giugno con i 39-35enni, poi intorno al 10 dovrebbe essere la volta dei 34-30enni. Dopodiché, intorno alla metà del prossimo mese, non ci saranno più limitazioni e potranno vaccinarsi tutti i maggiorenni. Sempre D’Amato ha annunciato che il Lazio è pronto a fare da apripista per le vaccinazioni ai 12enni: saranno coinvolti i pediatri e si potrà riservare un appuntamento da metà giugno in poi. Sempre se l’Ema autorizzerà Pfizer per la fascia 12-16: la decisione dell’autorità di controllo europea è attesa per oggi.