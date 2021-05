Vaccini Lazio, il 46% degli adulti con la prima dose e oltre il 21% ha completato il ciclo: ecco i dati aggiornati della Regione

La campagna vaccinale va avanti senza arresti nel Lazio. I numeri alla mano continuano a cavalcare il trend positivo che ormai la Regione ha intrapreso. «Il 46% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino» anti-Covid. «Oltre il 21,5% ha completato il ciclo vaccinale». Sono i dati sulle percentuali di copertura della popolazione di interesse, aggiornati alla mezzanotte del 28 maggio, diffusi dall'Unità di crisi della Regione Lazio via social. Nella popolazione over 90 si è arrivati a un 99,9% di persone coperte con la prima dose e al 90% che ha già fatto anche la seconda. Fra gli over 80 percentuali altrettanto alte: 93% con la prima dose, 86% che ha fatto anche la seconda. Fra gli over 70 la prima dose è stata inoculata all'85% e la seconda al 38%; fra gli over 60 si registra un 75% con la prima dose e un 20% con la seconda.

Il successo degli open day

Le prenotazioni per le giornate di vaccinazione libera, dedicate ai maturandi delle scuole superiori e dei Centri di formazione professionale, in programma nei giorni 1, 2, e 3 giugno «stanno riscuotendo un grande successo di adesioni» e pertanto è «meglio affrettarsi poichè lunedì 31 alle ore 22 si chiuderanno gli slot. Al momento sono 40 mila i prenotati, a cui verrà data una copia della Costituzione della Repubblica italiana». Lo comunica in una nota l'Unità di crisi della Regione Lazio.

