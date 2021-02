Vaccini a Roma, paura per un'infermiera investita all'Eur: aveva finito il turno all'hub della Regione

L'infermiera coordinatrice Nancy Nardi è stata investita da un'auto guidata da una 47enne all'uscita della Nuvola di Fuksas all'Eur, centro vaccinale appena aperto dalla Regione Lazio e presidio più grande d'Italia. L'incidente si è verificato dopo le 19,30 mercoledì 24 febbraio. A darne notizia l'assessore regionale Alessio D'Amato. L'infermiera aveva appena terminato il turno di lavoro: aveva somministrato i vaccini contro il Covid a centinaia di persone e stava tornando a casa. Si trovava in strada, in viale Asia, quando, improvvisamente, un'auto, una Citroen C2, l'ha investita. A bordo della vettura c'erano due persone in stato di alterazione, probabilmente ubriache. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni della della donna, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze e chiesto l'intervento di un'ambulanza. Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che l'ha soccorsa e portata al Sant'Eugenio. Al vaglio dei vigili urbani del IX gruppo le telcamere della zona per capire la dinamica dell'icidente.

Questa mattina l'assessore alla Sanità D'Amato e il direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi sono andati a trovare Nancy Nardi nel reparto di neurochirurgia: «Voglio esprimere un senso di vicinanza a chi sta compiendo il proprio dovere al servizio dei cittadini», ha affermato D'Amato.

