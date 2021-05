Vaccini in farmacia, nel Lazio si parte con le prenotazioni il 24 maggio: ecco come funziona

Quattro giorni ancora e - salvo disguidi sulle consegne vaccinali - nel Lazio partiranno le immunizzazioni contro il Covid-19 nelle farmacie. Dal prossimo 24 maggio sarà possibile collegarsi al portale della Regione visionare l’elenco delle strutture che hanno dato la disponibilità e prenotare un appuntamento.

«Finalmente entriamo nella campagna, dopo l'adesione delle strutture e la formazione dei farmacisti che potranno senza chiedere la presenza del medico vaccinare gli utenti», commenta il vicepresidente di Federfarma Alfredo Procaccini. A potersi prenotare «saranno le persone da 18 a 60 anni - prosegue Procaccini - e il vaccino previsto è quello della Johnson&Johnson. Questo almeno è il piano che abbiamo recepito dalla Regione Lazio».

La procedura seguirà il modello degli Hub vaccinali: l’utente entra nel portale della Regione, cerca la farmacia di riferimento e prenota un appuntamento. All’inizio le farmacie - 1.300 in tutto il Lazio quelle che al momento hanno dato la propria adesione - riceveranno 50 dosi a settimana che «arriveranno - prosegue il vicepresidente di Federfarma - a 100 non appena aumenteranno le consegne». Ogni farmacia calcola di poter vaccinare tra le 5 e le 10 persone al giorno e questo anche per non interferire con le altre attività delle strutture, in primis con il servizio dei tamponi rapidi.

Come accade negli hub prima dell’iniezione sarà compilata l anamnesi del paziente. «Nel caso in cui risultino delle problematiche, come patologie specifiche - conclude il vicepresidente di Federfarma - che impediscano la vaccinazione con J&J il paziente sarà dirottato su un hub dove viene somministrato Pfizer e Moderna ma in questo caso dovrà mettersi in fila e aspettare il proprio turno in base alle classi di età perché si tratta di un altro vaccino».

