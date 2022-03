Vaccini falsi e Green pass inesistenti, arrestato medico di base di Roma

Falsi vaccini e falsi Green pass, il tutto “firmato” da un medico di base. Questa mattina infatti, il Nas Carabinieri di Roma ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal gip del locale Tribunale. Il provvedimento restrittivo è stato disposto nei confronti di un medico di medicina generale indagato per i reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti e documenti informatici pubblici, in concorso con 13 persone.

Secondo l'ipotesi d'accusa, l'indagato predisponeva false certificazioni attestanti vaccinazioni anti Sars Covid-19 in realtà mai avvenute, provvedendo all'inserimento nel sistema informatico della Regione Lazio dei relativi dati che, sebbene falsi, hanno permesso ai 13 pazienti di ottenere il rilascio del Green pass, già sottoposti a sequestro. Dalle attività di polizia giudiziaria svolte dagli investigatori del Nas, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è emerso che alcuni soggetti falsamente vaccinati, nel giorno della presunta somministrazione, si trovavano a centinaia di chilometri da Roma.

