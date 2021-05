30 Maggio 2021

di Flaminia Savelli

(Lettura 3 minuti)







Studi medici trasformati in hub e i più fragili accolti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù: dal 15 giugno al via la campagna vaccinale dei ragazzi più giovani. Il programma dei pediatri della Capitale viaggia quindi spedito anche perché «il fattore tempo è determinante» dice Teresa Rongai, segretario Fimp Roma e Lazio.

Dopo l’ok dell’ European Medicines Agency (Ema) di venerdì, i 650 dottori hanno iniziato a organizzare la campagna vaccinale della Generazione Z, “GenZ”. Cioè i ragazzi tra i 12 e i 16 anni a cui, come stabilito dall’Ema, verrà somministrato il Pfizer. Per domani mattina intanto è fissato il tavolo di lavoro con la Regione Lazio in cui verranno definite le ultime linee guida. Ma per l’immunizzazione degli under 17, saranno gli stessi pediatri a gestire prenotazioni e appuntamenti.

Vaccini Lazio, il 46% degli adulti con la prima dose e oltre il 21% ha completato il ciclo: ecco i dati aggiornati della Regione

GLI HUB

«Ai più piccoli è necessario garantire uno spazio molto protetto dove possono assistere anche i genitori. Ecco perché ci stiamo organizzando per attivare gli studi medici che dispongono di più spazio» precisa il segretario Rongai. Gli studi medici diventeranno quindi degli hub, solo per il tempo della vaccinazione a cui i pediatri che non dispongono di luoghi idonei potranno “trasferire” i piccoli pazienti. Mentre i bimbi con malattie pregresse, i fragili, verranno immunizzati nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

LE DATE

Saranno i pediatri - 650 solo nella Capitale - a contattare le famiglie, a organizzare appuntamenti e quindi i richiami. Con l’obiettivo di terminare prima del mese di agosto: «In questo caso - spiega ancora Rongai - dobbiamo stringere i tempi il più possibile perché andiamo in contro all’estate e le famiglie non saranno a Roma. Non ultimo, a settembre i ragazzi devono essere tutti vaccinati per poter tornare sui banchi di scuola senza correre il rischio di contagio». Dunque l’ipotesi è di partire il prossimo 15 giugno. Intanto sono tantissime le famiglie che hanno già contattato il pediatra di riferimento per mettersi in lista.

«Al momento non abbiamo avvertito particolari resistenze da parte dei genitori per il vaccino. Anzi, in molti ci hanno chiesto di essere subito inseriti non appena sarà possibile» aggiunge il segretario della Federazione pediatri.

Lunedì inaugurazione Hub vaccinale all'ex Rossi Sud: sarà affidato alla Croce Rossa

In questo caso le famiglie saranno avvisate via sms o tramite chiamata diretta. Quando verranno confermate le dosi di Pfizer a disposizione della GenZ, la macchina dei pediatri sarà pronta a partire. Con un primo accordo, hanno già stabilito che replicheranno lo stesso sistema attivato lo scorso autunno per il vaccino antinfluenzale. Anche in quel caso, erano stati i pediatri a contattare e programmare le sedute vaccinali: «Siamo abituati a gestire le immunizzazioni dei bambini. Aspettiamo solo la riunione con la Pisana e l’arrivo delle dosi. In poche settimane anche i più piccoli saranno vaccinati».