1 Giugno 2021

Dal 3 giugno la campagna vaccinale comprenderà anche aziende. Tra quelle che hanno aderito nel Lazio ci sono Stellantis, Acea, Eni, Enel, Coop, Conad e AbbVie. Ma c'è chi già ha iniziato, come l'azienda di energia elettrica e gas, autorizzata il 24 maggio dalla Asl Roma 1 per le vaccinazioni dei dipendenti: la prima azienda in assoluto in Italia. Qui hanno già vaccinato oltre 1000 dipendenti seguendo un criterio di priorità interno stabilito in base al rischio che corrono gli operatori. Un esempio? Chi lavora in strada, più esposto, riceve la vaccinazione prima degli amministrativi in smart working.

Quale vaccino

Nelle aziende si inietterà il vaccino Astrazeneca. «Noi forniamo i vaccini – ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato –, tutto il resto è a carico delle aziende». Il protocollo è stato stabilito dall'Inail. E prevede che le aziende possono vaccinare i dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta (quindi hub realizzati negli spazi aziendali) è prevista inoltre la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione, oppure avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail.

Come prenotare

I dipendente sono solitamente contattati dall'azienda tramite mail. Così ogni struttura raccoglie le adesioni dei lavoratori, che devono rispondere ad alcune domande. Tra cui: se già si è vaccinati, se si è già prenotato il vaccino con il servizio sanitario nazionale e se sei intenzionati a ricevere l'iniezione. La vaccinazione resta comunque non obbligatoria.

Quali aziende

Di seguito l'indicazione delle aziende che hanno aderito nel Lazio alla vaccinazione. E sono pronte a partire.