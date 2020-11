Soggetti a rischio perché anziani con più di 65 anni o bambini piccoli e vaccini antinfluenzali che stentano ad essere somministrati (nonostante la forte raccomandazione), dato che le dosi arrivano ai medici a scaglioni, finiscono all'istante e centinaia di persone sono costrette ad aspettare. Quanto? Dipende dal territorio e dalla velocità di distribuzione dei vaccini dalle Asl ai medici. Ma la coda è lunga e a dicembre, quando si aspetta l'arrivo dell'influenza stagionale, mancano ormai poco più di due settimane. È uno scenario con luci ed ombre quello della campagna vaccinale antinfluenzale nell'epoca del Covid, una sorta di via crucis, perché, nonostante sull'intera Regione siano state somministrate da metà ottobre ad oggi più di un milione di dosi, come ha ricordato il governatore Nicola Zingaretti, ci sono over 65 anni e bambini piccoli a cui la vaccinazione è fortemente consigliata che tuttavia ancora aspettano.

LE STORIE

Storie di uomini e donne, madri e padri in difficoltà, spaventati e impossibilitati ad acquistare in farmacia il vaccino perché devono farlo dal medico ma se il medico non ce l'ha, la catena si ferma. E si aspetta. «Quello che più mi rattrista è vedere come non ci sia un'uniformità tra quello che ci viene chiesto per limitare la propagazione del Covid-19 e quello che ci viene dato in termini di precauzione anche per il vaccino antinfluenzale». Serena Benedetti fra tre giorni compie 70 anni, è in pensione dopo aver lavorato una vita come impiegata alla Camera dei deputati. «Devo fare il vaccino antinfluenzale per l'età e per una serie di problematiche di salute ma ho chiamato il mio medico qualche giorno fa e mi ha detto che il vaccino non c'è, che devo aspettare, ma non rientro in quella fascia di persone a cui la vaccinazione è fortemente consigliata?». Nella sua stessa situazione tra i tanti giovani anziani costretti all'attesa anche Carlo Pileri, 67 anni, che aveva preso appuntamento dal medico lo scorso 5 novembre: «Ma poi l'appuntamento - dice - è stato cancellato perché le dosi non ci sono. Ho anche chiesto la ricetta per poterlo andare ad acquistare a mie spese in farmacia (dove le dosi sono contingentate) ma mi è stato risposto che io non lo posso comprare, che i vaccini in farmacia sono riservati ad altre persone non a rischio e con un'età inferiore ai 65 anni. Lo trovo assurdo». «Tutto questo rischia di avere pesanti ripercussioni non solo sulla salute degli anziani ma anche sulla loro fiducia nel servizio sanitario», commenta Eleonora Selvi dalla Federanziani. Ma la preoccupazione non attanaglia solo i cittadini, ricade anche sui medici di famiglia e sui pediatri.

Francesco Buono è medico di base all'Asl Roma 1: «Dovevo ricevere 450 dosi, finora me ne sono state consegnate 260 che ho già somministrato e la restante parte, che non ho ancora ricevuto, mi serve per pazienti over 65 a cui sono costretto di dire aspettate».

NEGLI AMBULATORI

Pier Luigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale ha nel suo studio «otto vaccini e ancora 50 pazienti da coprire, ci hanno detto che le dosi arriveranno, sono fiducioso». Non va meglio per i pediatri che invece devono vaccinare i bambini tra 6 mesi e 6 anni: «Le 250 dosi previste mi sono state consegnate - spiega la dottoressa Valentina Grimaldi - ma me ne servirebbero altre 100 perché sono aumentate le richieste delle famiglie per figli piccoli che negli anni precedenti il vaccino non lo volevano fare». I bambini sono poi chiamati a una seconda dose a distanza di almeno 4 settimane dalla prima e quindi il volume aumenta. Il Lazio è stata la prima Regione a chiudere la gara per l'acquisto dei vaccini: 2,4 milioni di dosi per l'antinfluenzale più altre 1,8 milioni per il pneumococco. Ma le dosi non sono arrivate in blocco; dilazionate invece a seconda della disponibilità delle case farmaceutiche che devono servire l'intero Paese. Spesa? Oltre 78 milioni di euro con l'obiettivo di arrivare a fine campagna a coprire più del 75% degli aventi diritto. Sulla base delle vaccinazioni eseguite dai medici di famiglia e dai pediatri ed inserite nel sistema regionale Sismed al 9 novembre era stato coperto a Roma il 10,5% dei bambini da 6 mesi a 6 anni considerata la popolazione totale con quest'età conteggiata dall'Istat al primo gennaio 2020 e il 37,3% di quella over 65 fino a 100 anni.





