Roma, utilizzo illegale pass disabili: nei primi dieci mesi del 2019 più di 48mila controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pass scaduti e mai rinnovati, permessi per persone con disabilità falsificati o assegnati a proprietari deceduti, soste irregolari: l’attività della Polizia Locale di Roma Capitale sulla sosta riservata ai disabili ha prodotto - dall’inizio dell’anno fino a ottobre - quasi 48mila controlli e circa 14mila sanzioni, portando al ritiro di oltre 200 permessi. Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi. Circa la metà delle violazioni accertate riguardano la sosta illecita su spazi riservati ai disabili; poco più di 2mila quelle nei confronti di chi, pur avendo un contrassegno per invalidi, sostava nello spazio riservato a un altro proprietario. Circa 3.900 invece le soste irregolari su scivoli e raccordi destinati al transito di persone con disabilità. Altre sanzioni per utilizzo improprio del permesso o delle strutture riservate agli invalidi. Tutte operazioni rese possibili anche grazie al contributo di una task force dedicata che ha eseguito oltre 5 mila verifiche specifiche sui permessi e sugli stalli di sosta. I controlli hanno riguardato in modo trasversale varie zone della nostra città. Soltanto negli ultimi giorni, in poco più di 48 ore, sono stati ritirati oltre 20 permessi per disabili.