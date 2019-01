Non paga le rate all'usuraio, sequestrato e violentato con un bastone

Ultimo aggiornamento: 18:02

“Mi hanno crepato”, così un 43enne di Roma, vittima di presunti usurai di Nettuno, ha esordito nella sua deposizione stamattina nel corso del processo che vede quattro persone imputate a vario titolo di sequestro di persona, lesioni, estorsione, violenza sessuale aggravata.Un racconto drammatico davanti alla dottoressa Campoli presidente del tribunale in composizione collegiale di Velletri, che ha avuto origine nel maggio 2016 quando, rimasto senza lavoro, il 43enne ha pensato di chiedere soldi in prestito “per tirare avanti”. Un barista di Nettuno, suo conoscente, gli avrebbe presentato un usuraio disposto a prestargli 1400 euro a condizione di restituire la somma in 14 rate settimanali da 150 euro l’una: 2100 in tre mesi. Pagate alcune rate, non potendo pagarne altre, sono cominciati i problemi. Prima per sua ammissione, sarebbe stato costretto a firmare una decina di cid assumendosi la responsabilità di incidenti stradali mai avvenuti. Poi, una sera di luglio, l’uomo sarebbe stato prelevato dal fratello del presunto usuraio, dal barista, dal figlio di questi e sotto la minaccia di una pistola, ha raccontato di essere stato portato prima ad aggiustare una caldaia a casa della propria ex compagna e madre di suo figlio, poi nel magazzino del bar di Nettuno dove sarebbe rimasto legato per quattro giorni. “Mi hanno fatto di tutto - ha detto assistito dal suo avvocato Massimiliano Pica del foro di Velletri - Oltre alle botte mi hanno fatto bere ‘piscio’”. Termini crudi, impossibili da rendere accettabili, in particolare quando ha dovuto descrivere la scena della violenza sessuale subita subita con un oggetto, forse un bastone, forse uno sfollagente, fatta da due dei suoi carcerieri.Dopo averlo pestato, infatti, con il naso rotto e gli arti duramente colpiti a bastonate, mentre uno lo reggeva l’altro lo violentava per scambiarsi poi i ruoli più volte. Il racconto dettagliato e drammatico si è concluso con la fuga della vittima attraverso una finestra per poi denunciare tutto ai carabinieri di Anzio. Nel corso delle indagini svolte dai militari per verificare il racconto, si sono moltiplicate anche le minacce di morte ricevute dai suoi carcerieri, rivolte alla vittima e ai suoi parenti, che gli intimavano di restituire la somma di danaro. Ascoltata anche la madre della vittima che ha confermato la versione del figlio in merito alle minacce. L’udienza poi è stata aggiornata al primo aprile calendarizzando così l’escussione di teste e consulenti della difesa.