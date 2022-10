Us Kids, il torneo di golf che unisce il mondo al Terre dei Consoli Golf Club

Seconda edizione per il Us Kids Rome Classic, svolto al Terre dei Consoli Golf Club & Resort, percorso a 27 buche disegnato dal rinomato architetto Robert Trent Jones Junior. 120 ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo si sono cimentati nel gioco del golf affrontando gli avvincenti percorsi del Championship Course a 18 buche par 72 di 6840metri, ed il 9 buche Family Course par 31 di 1889 metri.

Danimarca, Finlandia, Kenya, Turchia, Stati Uniti, Tailandia, Inghilterra, Azerbaijan, Slovenia, Ungheria e Svezia sono solo alcuni dei paesi presenti all’evento internazionale organizzato, coordinato, e per la seconda volta fortemente voluto a Terre dei Consoli da Lola Geerts.

Venerdì 14 ottobre, dopo la prova campo svolta dai partecipanti alla gara, di età dai 6 ai 18 anni, sono stati molti i momenti di gioco e socialità che hanno reso partecipi ragazzi e famiglie.

Lola Geerts ha dato inizio ai giochi con una cerimonia d’apertura che ha visto pertecipe il Clubmanager di Terre dei Consoli Ascanio Pacelli, Marzia Caltagirone direttrice del Resort e Carlo Scatena Presidente della Federazione Italiana Golf, per la Regione Lazio.

“Sono felice di essere riuscita a portare per la seconda volta questa gara Internazionale a Roma, Citta’ Eterna protagonista della Ryder Cup 2023 “ dice Lola Geerts, Presidente della Us Kids Golf Italy e responsabile Tornei in Europa, Africa e Emirati Arabi “ grazie anche alla totale disponibilita’ del Presidente del Golf Club Terre dei Consoli Edoardo Caltagirone, che ha rinnovato la volontà di averci nuovamente a Terre dei Consoli ed alla collaborazione del clubmanager Ascanio Pacelli ed il team del Resort di Marzia Caltagirone.

Grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Golf, oggi qui rappresentata da Carlo Scatena (Presidente Federazione Italiana Golf Regione Lazio ) e Giorgia Giusti Panella (Consigliere Delegata al Progetto Scuola del Comitato Regione Lazio) , il Rome Classic e’ anche valida per il ranking e l’ordine di merito Italiano.

Un ringraziamento va agli sponsor ed in particolare FBSport che sarà presente all’evento e che mette in palio un voucher al miglior risultato di gara per partecipare all’ International Junior Golf Academy di Orlando. Per l’occasione , sara’ presente anche Mike Rogers, direttore di uno dei più prestigiosi licei della Florida, parte del gruppo Nord Anglia Education.

Questi eventi, con numeri in costante crescita, esaltano l’importanza dei valori che il gioco del golf trasmette attraverso il Fair play, il divertimento, la condivisione con le famiglie e con i propri amici.