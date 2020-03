L'Urban Art strumento di integrazione con la personale del fotografo Raffaele Marino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bellezza non conosce confini geografici o barriere culturali. E se con uno spirito ironico e sfidante alcuni poster con la scritta “Portami a casa” tappezzavano i muri delle strade e delle piazze, l’Urban Art diventa lo strumento per lanciare un messaggio positivo di integrazione. Tanto da generare la curiosità dei passanti che qualche stampa tipografica l’hanno portata via per appenderla sulle pareti domestiche. Si chiama #Borderlessbeauty la personale del fotografo Raffaele Marino, curata da Barbara Martusciello, che ritrae in un singolare connubio tra arte e alta moda i volti, le storie, le vite di Abdou, Salman, Amos, Daoud, Muluken, John e Cherif, immigrati del Centro accoglienza di Ciampino che sta per chiudere.Al vernissage nella galleria Howtan Space di largo di Torre Argentina non sono mancati brindisi e flash per politici e volti noti invitati da Daniela Perozzi, tutti accolti dai padroni di casa Andrea Saran e Howtan Re. Le immagini giocano sul contrasto dei colori con abiti di tendenza pensati dalla designer Karen Papace e indossati dai ragazzi nei manifesti. Tra saluti e selfie, all’opening anche Matteo Orfini, Roberta Beta e Matteo Nicoletta. «I modelli sono protagonisti di un progetto che ha come fulcro la creazione di una campagna provocatoria», spiega l’autore.