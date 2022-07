Roma, agenti salvano uomo che stava per lanciarsi dal terzo piano

I poliziotti del commissariato Tor Pignattara hanno salvato, questa mattina, un uomo intento a togliersi la vita in via Cittanova d'Istria dove la Sala Operativa aveva inviato la volante per le grida provenienti dal terzo piano di uno stabile. I colleghi raggiungevano velocemente l'appartamento dove una donna tentava con tutte le forze di fare desistere l'uomo dall'insano gesto. I due agenti, avendo notato l'uomo superare con facilità la donna, sebbene avesse scavalcato la ringhiera per lasciarsi cadere di sotto, sono riusciti a bloccarlo da dietro per evitare che precipitasse nel vuoto nonostante l'altezza dell'individuo superiore agli operatori così come la sua stazza fisica.

Anche se in difficoltà, i due poliziotti si sono spesi energicamente per contrastare la volontà suicida dell'uomo, controbilanciando il suo peso che li stava trascinando giù. Nel frattempo sono stati raggiunti da un altro equipaggio del commissariato Prenestino. Grazie ai rinforzi, i poliziotti sono riusciti a riportare dentro l'uomo in preda a una forte crisi psichiatrica, ponendolo in sicurezza. L'uomo, soccorso dal personale sanitario di un'ambulanza è stato portato al Sandro Pertini. «Ci complimentiamo con i nostri colleghi che sono intervenuti e hanno salvato la vita all'uomo rischiando essi stessi la propria con estremo gesto coraggioso», afferma Andrea Cecchini del sindacato Italia Celere.