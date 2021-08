Ostia, morto un uomo colto da un malore in una struttura ricettiva: aveva 45 anni

Sabato 7 Agosto 2021, 12:32

Un uomo di 45 anni è morto a Ostia questa mattina. Si era sentito male in una struttura ricettiva, ma i soccorsi sono stati vani. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte del 45enne. Nel corso del servizio di vigilanza nella zona circostante il pontile di Ostia, una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, questa mattina è intervenuta in ausilio ad una persona che chiedeva aiuto per un signore presumibilmente colto da malore all'interno di una struttura ricettiva. Gli agenti sono accorsi sul posto, seguiti poco dopo dal personale del 118 ma l'uomo era già deceduto. Accertamenti in corso da parte del personale medico per stabilire esatte cause del decesso.

