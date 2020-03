«Un uomo si è gettato nel fiume», a Montesacro sono in corso le ricerche ma il corpo non si trova

Ultimo aggiornamento: 21:46

Intorno alle 19.30, il quartiere di Montesacro è stato scosso dal realizzarsi di un presunto. Rapidamente si è sparsa la notizia fra i residenti, spaventati ed increduli, che un individuo si sarebbe gettato nell’dopo avere scavalcato il parapetto di, a pochi metri da. Ed effettivamente al ponte sono arrivati i carabinieri e squadre dei vigili del fuoco che hanno scandagliato il fiume in cerca del corpo. In questi tempi, già resi difficili dalla presenza del, i residenti hanno espresso tutta la loro tristezza per il presuntoanche sulle bacheche di. Sono i carabinieri ad indagare, non sicuri tuttavia che si tratti di un. Vi sarebbe un testimone oculare che ha visto un uomo salire sul ponte, rimanerci in piedi, poi, però, l’ha perso di vista e non l’ha visto gettarsi nelle acque. Le ricerche sul fiume, durate più di un’ora e condizionate dall’arrivo del buio, saranno ripetute domani mattina. Attualmente, secondo i carabinieri, non c’è qualcuno che ha visto effettivamente un uomo gettarsi nelle acque e non c’è stato alcun ritrovamento. Ma i militari ed i vigili del fuoco continueranno le ricerche anche domani, senza trascurare nulla.