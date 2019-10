«C'è un uomo armato di machete vicino a San Pietro»: il falso allarme fa accorrere la polizia

Falso allarme per la segnalazione di un uomo armato di machete che si aggirava su via delle Fornaci, nei pressi della stazione San Pietro a Roma. Sul posto la polizia che, secondo quanto si è appreso, ha effettuato per alcune ore verifiche senza trovare riscontro. La segnalazione era scattata poco prima delle 13 da parte di un cittadino che ha raccontato di aver visto un uomo armato di un machete sporco di sangue. © RIPRODUZIONE RISERVATA