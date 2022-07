Roma, fermato un uomo alla stazione Termini: è accusato di abusi sessuali in Germania

Alla stazione Termini, un cittadino rumeno di 45 anni, che transitava insieme ad un connazionale coetaneo, l’altra sera, intorno alle 23.30, è stato fermato e controllato dagli agenti della Polizia Ferroviaria. L'uomo, insieme a un altro soggetto, camminavano in stazione nei pressi dei locali e area commerciale. Data la tarda ora e all’assenza di bagagli, apparivano sospetti e perciò i poliziotti ferroviari procedevano a identificarli. I due sono risultati entrambi pregiudicati, ma uno dei due aveva un mandato di arresto emesso dalla Germania perché accusato di aver commesso abusi sessuali su minori. Perciò veniva tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’estradizione in territorio tedesco per il processo a suo carico. Entrambi erano senza fissa dimora e vivevano in rifugi di fortuna tra Roma e i Castelli Romani. Il rumeno colpito da mandato di arresto europeo sarà estradato in Germania nei primi giorni.