Roma, all'università La Sapienza arriva un corso sulle buone maniere

L'Università La Sapienza di Roma dedica per la prima volta in Europa una formazione specifica dedicata al galateo e alle buone maniere. Il Corso di Alta Formazione organizzato nel Dipartimento Storia AntropologiaReligioni Arte e Spettacolo, è in collaborazione con l'Accademia Italiana Galateo, unica struttura in Italia per lo studio e la ricerca delle buone maniere. Grazie a lezioni e ad attività di laboratorio - spiegano gli organizzatori - i partecipanti potranno sperimentare le nozioni acquisite comprendendo che possedere le buone maniere permette di trovarsi a proprio agio in qualsiasi ambiente sociale e di riuscire ad essere disinvolti e sicuri disé nei rapporti con gli altri. Il corso di alta formazione in galateio e buone maniere vuole infatti fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per muoversi con disinvoltura in qualunque contesto professionale e relazionale. L'impostazione del corso intende valorizzare tanto la dimensione storico culturale dell'etichetta e del galateo, quanto le più recenti riflessioni sul multiculturalismo e la mediazione interculturale.C'è possibilità fino al 15 aprile di partecipare al bando di iscrizione per la prima edizione del Corso di Alta Formazione. I partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per approcciarsi correttamente al mondo del lavoro attraverso lo studio e l'acquisizione di un'ampia gamma di conoscenze che includono il linguaggio del corpo, le buone maniere, l'aspetto, le abilità interpersonali, il protocollo ufficiale e il galateo internazionale. Questa tipologia di competenze è particolarmente richiesta nelle aziende che operano a livello internazionale, nella filiera della moda, nella gestione degli eventi, nell'ambito della consulenza di immagine e del personal coaching.