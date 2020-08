Roma, università La Sapienza, 42 laureati su 100 in Economia trovano lavoro entro un anno

L'università La Sapienza registra un trend positivo sul fronte dell'impiego dei propri laureati, soprattutto nelle facoltà di Economia e Magistrale. 42 laureati su 100 in Economia trovano lavoro entro un anno dalla laurea. Una percentuale che sale al 65% tra i laureati magistrali.

«Dopo tre anni - spiega Fabrizio D’Ascenzo, Preside della Facoltà di Economia del primo Ateneo romano - la percentuale di occupati raggiunge l’84%, attestandosi all’87,4% a 5 anni dal conseguimento del titolo». Dati questi che emergono da una ricerca condotta da Eures. Passando ad analizzare i dati relativi alle retribuzioni medie dei laureati in economia, la prima osservazione riguarda la significativa crescita dei compensi all’aumentare dell’anzianità di laurea: nel 2019 gli importi netti mensili degli “economisti” che lavorano raggiungono infatti i 1.218 euro a un anno dal conseguimento del titolo (i valori si attestano a 931 euro per i laureati di primo livello e a 1.335 per quelli in possesso di laurea magistrale), salendo a 1.538 euro a 3 anni dalla laurea e a 1.617 euro dopo 5 anni.

«La disaggregazione di genere -continua D’Ascenzo- mostra come ancora oggi i compensi ricevuti dalle laureate siano inferiori a quelli maschili: a un anno dal conseguimento del titolo, infatti, le retribuzioni maschili superano quelle femminili di 90 euro (1.274 euro per gli uomini a fronte di 1.164 euro per le donne), salendo tale scarto a 110 euro a 3 anni dalla laurea (rispettivamente 1.592 e 1.482 euro) e raggiungendo i 157 euro nel confronto quinquennale (rispettivamente 1.707 e 1.550 euro)».

L’Università “Sapienza” di Roma si riconferma anche nell’ultimo anno come l’Ateneo scelto con maggiore frequenza, arrivando ad accogliere oltre il 36% del totale degli studenti di economia iscritti nelle università “tradizionali” del Lazio, presentando peraltro una dinamica di crescita (+5,1% di iscritti nell’ultimo biennio) in linea con quella complessivamente rilevata nel Lazio per tale percorso di studi. «I dati sul placement dimostrano che l’insegnamento face-to-face resta il principale modo per conquistare il proprio futuro”. Riguardo all’emergenza Covid, l’Ateneo è da tempo al lavoro per accogliere a settembre tutti gli studenti garantendo il pieno rispetto delle norme “stiamo lavorando per rendere ciò possibile, nella più totale sicurezza. La ‘Sapienza’ non si ferma», conclude D’Ascenzo.

