Roma, eccellenza La Sapienza: l'università è tra le prime tre d'Italia e tra le 200 migliori al mondo

L'università La Sapienza di Roma si conferma punto di riferimento tra gli atenei mondiali. È quanto emerge scorrendo l'Academic Ranking of World Universities 2020 (Arwu), che mette in fila le migliori mille università del mondo. La graduatoria pubblicata ieri, a cura dell'organizzazione indipendente di ricerca sull'istruzione superiore Shanghai Ranking Consultancy, colloca l'ateneo romano nella fascia tra il 151esimo posto e il duecentesimo, sul podio tra quelli italiani.

Università, a Latina nuovo corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche: quello che c'è da sapere

«La sapienza si conferma polo di prestigio nel panorama internazionale, raggiungendo un risultato importante per un ateneo pubblico, da grandi numeri e con vocazione generalista - commenta sodisffato il rettore Eugenio Gaudio - il risultato è positivo per l'intero sistema universitario italiano che, anche se non è rappresentato nelle prime 150 posizioni, monopolizzate dalle ricche università anglosassoni, conta oltre 2/3 degli atenei del Paese (42 su 67) tra i primi mille»



📸🏅 La Sapienza tra i migliori tre atenei italiani nella classifica mondiale #Arwu di Shanghai: la nostra Università si conferma nel gruppo di eccellenza mondiale secondo l’Academic Ranking of World Universities ➡️ https://t.co/9cUwjevtTS#orgoglioSapienza #IoScelgoSapienza pic.twitter.com/a87c1wgJyr — Sapienza Università di Roma (@SapienzaRoma) August 15, 2020

Nella stessa fascia si trovano le università di Pisa e Milano. Più sotto - tra la posizione 201 e 300 - il politecnico di Milano e le università di Bologna, Padova e Torino. Nelle prime mille posizioni le università italiane sono 46, sulle oltre 18mila stimate nel mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA