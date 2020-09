Auto abbatte la palizzata con la grande scritta Unione rugby capitolina in via Flaminia

Ultimo aggiornamento: 23:05

Quell'auto non sono proprio riusciti a placcarla all' Unione rugby capitolina che ora si ritrova assai accorciata la grande scritta che annuncia il club in, a Roma Nord. Per fortuna la signora alla guida non si è fatta troppo male sbandando e finendo in pieno con la palizzata di ferro e cemento: forse l'asfalto scivoloso per la pioggia, forse una distrazione, fatto sta che ora UNIO non esiste più. Le quattro letterone bianche dipinte sui pali blu e amaranto hanno fatto la fine che fa l'ala quando va a sbattere contro un pilone: rase al suolo. La mutilazione della scritta è avvenuta proprio quando il club romano, la cui prima squadra gioca in serie A (che nel rugby è poi la B), sta rimettendosi in moto dopo lo stop dovuto alla pandemia.Il 12, 19 e 26 settembre il Campo dell’ Unione sarà infatti gratuitamente a disposizione di bambine e bambini nati dal 2009 al 2016, genitori ed appassionati che vogliono avvicinarsi al rugby . L'appuntamento è dalle 15alle 16.30 per partecipare ad allenamenti a carattere ludico-motorio, studiati per rispettare tutte le norme di prevenzione per il Covid-19. E a fine allenamento merenda per tutti. Gli allenamenti, dopo gli Open Day di agosto, saranno gratuiti per tutto il mese di settembre. Importante ricordare che nel minirugby dall'Under 6 fino all'Under 12 bambine e bambini giocano insieme, E non ci sono limiti di età: le formazioni amatoriali dell'Urc, compresa quella degli Old (over 35) sono aperte a tutti, anche a chi non ha mai avuto confidenza con mete e placcaggi.