Roma, una strada per Roberto Ribeca ad Ostia

Una strada al fondatore del circolo Berlinguer di Ostia. È quanto ha approvato l’Assemblea Capitolina all’unanimità nella seduta consiliare di ieri. La mozione 190/2019 che vede come prima firma quella del consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina, e sottoscritta dai consiglieri M5S Angelucci, Ferrara e Penna e di quelli del Pd Pelonzi e Zannola, impegna sindaca e la Giunta a intitolare un toponimo alla memoria di Roberto Ribeca, stimato e rimpianto presidente negli anni Ottanta del Municipio di Ostia, deceduto lo scorso aprile. Roberto Ribeca, 71 anni, è scomparso in un incidente stradale sulla via Ostiense, travolto da un camion guidato da una persona in stato di ebbrezza. Era stato insegnante di scienze e matematica a Ostia Antica, oltre ad essere presidente Pci dell’allora XIII Circoscrizione di Ostia e fondatore del Circolo Berlinguer.

