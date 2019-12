Roma, ultra degli Irriducibili arrestato per spaccio. In 7 giorni sequestrati oltre 6 chili di droga

Un 36 enne romano, ultras degli Irriducibili della Lazio, è stato arrestato per spaccio di cocaina. Gli agenti del commissariato Prati lo hanno sorpreso in via Cola di Rienzo con una busta che conteneva otto involucri di cocaina. Durante i controlli sono stati sequestrati altri cinque involucri della stessa sostanza stupefacente e 1.210 euro in contanti. In generale, il bilancio della lotta allo spaccio da parte della polizia ha consentito nell’ultima settimana di togliere dal mercato oltre sei chili di droga.



Sono invece cinque le persone arrestate per droga ed una denunciata dagli agenti del Commissariato Primavalle. In questo caso, gli spacciatori avevano un vero e proprio menù sulle pagine dei social per comprare droga. Durante il controllo anche grazie al fiuto dei cani antidroga, all’interno di un trolley i poliziotti hanno trovato hashish, marijuana e 1300 euro in contanti. Altri due arresti sono stati eseguiti, sempre dagli agenti di Primavalle, con l’ausilio dei cani antidroga, durante alcuni controlli in zona Medaglie D’Oro e Nomentano. La polizia del commissariato Celio ha invece messo le manette ad un 47enne, senza fissa dimora, sorpreso con un quantitativo di eroina. Gli agenti di San Basilio hanno inoltre arrestato un 35enne per spaccio di cocaina.