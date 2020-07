Membri storici della Curva sud e qualche “nuova leva”: dieci in tutto i tifosi giallorossi identificati finora dalla Digos per la festa che nella notte tra il 21 e il 22 luglio ha visto trasformarsi Trinità dei Monti. Se la Procura deciderà di precedere, rischiano tutti una denuncia per manifestazione non autorizzata giacché per la “coreografia” messa in scena sulla celebre Scalinata - al fine di festeggiare il 93esimo compleanno della società sportiva - non era stato presentato nessun preavviso e, di conseguenza, nessun via libera ufficiale era arrivato dalla Questura. Che comunque seguendo da tempo l’entourage delle frange più estreme del tifo giallorosso aveva messo in agenda l’appuntamento e deciso di seguire i gruppi. Ma quest’anno il canovaccio dei giallorossi è andato diversamente: i tifosi invece di ritrovarsi in massa in via del Vicario 35 - luogo dove nel 1927 fu firmato l’atto notarile di nascita della società sportiva - hanno deciso di occupare il monumento tutelato per volontà dell’amministrazione capitolina e da tempo elevato a sito Unesco. Arrivare a identificare quegli uomini non è stato difficile anche perché chi è salito sulla Scalinata (in tutto sono stati una quarantina mentre altri 160 si sono fermati ai piedi della Barcaccia) è da tempo conosciuto alle forze dell’ordine. Nomi e cognomi già registrati in passato dagli uffici di via di San Vitale per vicende legate al tifo violento tra gli spalti dell’Olimpico.

Alcuni di loro hanno alle spalle diversi precedenti specifici, altri, invece, sono dei “novellini” alle prime armi ma comunque legati al blocco storico della Curva sud. Non è escluso che nei prossimi giorni l’elenco possa infittirsi. Intanto ieri dagli uffici della Digos è partita l’informativa per piazzale Clodio. Tecnicamente pur non essendoci stati dei danni alla Scalinata, la cerimonia non era affatto autorizzata. Di fatto gli ultras si sono impossessati non solo di un luogo pubblico come fosse una proprietà privata ma hanno tenuto in mano la Scalinata per almeno 40 minuti modificando sostanzialmente la sua immagine. Fumogeni e lunghi striscioni hanno coperto quasi interamente i gradoni in marmo sui quali il Campidoglio, al fine di un’attenta tutela del sito, ha imposto ormai da tempo il divieto di sedersi permettendo soltanto il passaggio pedonale. Per i trasgressori le multe sono salatissime e possono arrivare anche a 400 euro. Ma tre notti fa nessuno è stato fermato né multato. Troppo rischioso sul fronte dell’ordine pubblico cercare di arginare quell’orda che ormai aveva preso possesso del sito e che, scandendo cori e tenendo in mano fumogeni accesi, si è poi diretta a piazza del Pantheon per continuare i festeggiamenti. Proprio come se fosse lecito trasformare il centro di Roma nella Curva sud dell’Olimpico.

