Sabato 16 Luglio 2022, 07:03

Tutto esaurito per il concerto di domani al Circo Massimo di Ultimo. Musica al via alle 21, attesi 70mila spettatori, per ascoltare il giovane artista che è già salito sui palchi dei principali stadi d'Italia, collezionato 17 dischi d'oro e 52 dischi di platino. Anche a Roma canterà per la prima volta live Vieni nel mio cuore, suo ultimo singolo e inno di questo tour. Per l'occasione, l'Agenzia per la Mobilità fa sapere che come per gli altri precedenti concerti, la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana chiuderà alle 21. Potranno essere usate - salvo ulteriori disposizioni delle forze di polizia - le stazioni Colosseo e Piramide.

Per quanto riguarda la viabilità, le prime chiusure al traffico sono scattate già nella notte tra giovedì e venerdì su via dei Cerchi. La strada sarà chiusa tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole. La chiusura verrà mantenuta sino a lunedì per permettere prima gli allestimenti, l'evento e infine lo smontaggio delle strutture. Dalle 20 di oggi, l'area chiusa al traffico si amplierà, interessando via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (tratto e verso dal lungotevere a via della Greca). Anche in questo caso, tra allestimenti ed evento, le chiusure verranno mantenute sino a cessate necessità di lunedì.

E ancora, dal pomeriggio di domenica saranno possibili, solo in caso di effettiva necessità, chiusure anche su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello.

Quanto al trasporto pubblico saranno deviate 20 linee di bus: 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Il grosso delle deviazioni bus sarà nella giornata di domenica. Con alcune eccezioni. La 628 si sposterà già da venerdì mattina, per la chiusura di via dei Cerchi. Le linee 81, 118, 160 e 715 cambieranno itinerario a partire dalle 20 di oggi. La C3 sarà deviata tutto il giorno sia oggi che domani. I collegamenti 30, 44, 51, 75, 83 e 85, 87, 170, 716, 781 saranno deviate per tutta la giornata di domani. La 3Nav sarà deviata dalle 16. Per quanto riguarda le linee notturne, la n716 e la nME si sposteranno domenica notte, mentre la nMC cambierà percorso entrambe le notti.