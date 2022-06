Uci e Unicas insieme, per costruire un ponte tra i consumatori e produttori: il progetto

Unione consumatori italiani e Unicas insieme per costruire un ponte tra produttori e consumatori. È stata stipulata una convenzione presso l’Ateneo Cassino con il preciso obiettivo di creare un sistema nazionale di certificazione del livello di tutela dei consumatori da parte delle imprese. È stato così sancito l’avvio di una collaborazione scientifica ed operativa di grande importanza.

Al via un innovativo progetto di collaborazione tra l’Unione Consumatori Italiani e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Oggi è stata stipulata una convenzione tra i due Enti, con l’obiettivo di creare un sistema nazionale di certificazione del livello di tutela dei consumatori da parte delle imprese.

La cerimonia di stipula della convenzione si è svolta sotto l’Alto Patrocinio della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana ed alla presenza del suo Gran Priore, S. Em. Rev.ma il Card. Francesco Monterisi, che nell’occasione ha visitato anche la suggestiva Abbazia di Montecassino. L’Uci è stata rappresentata dal Segretario Federale, Avv. Massimiliano Albanese, mentre per l’Università era presente il Magnifico Rettore, Prof. Marco Dell’Isola. Sono intervenuti: anche il Presidente dell’Uci e Rettore dell’Accademia Mauriziana, Dott. Fabrizio Mechi di Pontassieve; il Rettore Vicario dell’Unicas e titolare della cattedra di Diritto dei Consumatori, Prof.ssa Margherita Interlandi, nonché il delegato dell’Ateneo per i rapporti con l’Uci, Prof. Giuseppe Russo; il Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane, nonché Difensore civico della Regione Lazio, Dott. Marino Fardelli; il Sindaco di Cassino Dott. Enzo Salera; il neo eletto Consigliere del C.n.s.u. ed Assessore alla Cultura del Comune di Cervaro Luigi Gaglione.

L'iniziativa

L’evento ha sancito l’avvio di una collaborazione scientifica ed operativa di grande importanza. La partnership tra gli esperti dell’Uci ed i ricercatori del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Unicas consentirà, quindi, la stesura di un disciplinare per la valutazione dei vari fattori presso le aziende candidate, nonché l’istituzione di un albo nazionale di certificazione dei “Consumer Lovers”. Sarà questa la denominazione della nuova community di imprese che amano, appunto, i loro clienti del largo consumo, compiendo scelte produttive e commerciali “consumer oriented ” che garantiscono da ogni punto di vista i consumatori. «Imprese virtuose e coraggiose», come le definisce il Segretario Federale dell’Uci, Avv. Massimiliano Albanese: «realtà che meritano di essere rese riconoscibili e certificate, soprattutto in un momento storico come quello attuale, di generalizzata crisi economica, in cui sono diffusi fenomeni speculativi e politiche scorrette di cui, molto spesso, sono vittime dirette proprio i consumatori e gli utenti»