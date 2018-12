Uccide connazionale con una pala: un arresto a Montecompatri

Omicidio a Montecompatri, alle porte di Roma. Un cittadino romeno di 49 anni è stato ucciso con pugni e a colpi di pala da un connazionale durante una lite, la notte scorsa, in un'abitazione di campagna. A dare l'allarme è stato un altro romeno che avrebbe raccontato di aver assistito all'aggressione. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e del Nucleo operativo radiomobile di Frascati. I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile in uno stabile occupato da senza fissa dimora in località Laghetto. Si tratta di un romeno di 47 anni che viveva nell'abitazione di campagna con la vittima. L'uomo è stato portato nel carcere di Velletri. Sequestrato anche la pala utilizzata durante l'aggressione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, la vittima, un romeno di 49 anni, viveva nella casa di via Santa Maria La Quinta, a Montecompatri, insieme con altri connazionali. A chiamare il 112 è stato un altro romeno che aveva assistito alla lite. In base al suo racconto, l'uomo fermato avrebbe prima dato un pugno in faccia al connazionale e poi lo avrebbe colpito più volte con la pala alla testa. Infine sarebbe fuggito.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi e non era la prima volta che nella casa, dove vivono diversi romeni, si scatenavano contrasti. Quando i carabinieri della stazione di Colonna, intervenuti sul posto per primi, sono arrivati nella casa hanno trovato a terra il corpo senza vita del 49enne. Subito sono scattate le ricerche, a cui hanno partecipato anche i militari del Norm.

Ultimo aggiornamento: 13:03

