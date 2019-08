Ubriaco prende a cinghiate moglie e figlioletta di un anno e mezzo: arrestato romeno di 32 anni

Ubriaco, prende a cinghiate la moglie e la figlioletta di appena un anno e mezzo. E' finito in manette un romeno di 32 anni a Tor di valle Sotto effetto dell' alcol , nella serata di ieri, un uomo di 32 anni, di nazionalità romena e con precedenti, si è scagliato contro la moglie e la figlia di un anno e mezzo prendendole a cinghiate, in un'abitazione in zona Tor di Valle. A intervenire, a seguito di segnalazione al 112, i carabinieri del nucleo radiomobile i quali, una volta raggiunto il casolare diroccato nei pressi dell'ippodromo, hanno verificato che la donna era riuscita assieme alla piccola a sfuggire alle grinfie del marito.Il 32enne però si era barricato nel casolare con l'altro figlio di soli 3 anni. I carabinieri da un lato hanno attivato i sanitari per assicurare le cure alla madre e alla bambina, dall'altro hanno fatto irruzione nel casolare e hanno trovato l'uomo ancora con la cintura dei pantaloni in mano che blaterava frasi sconnesse nella sua lingua madre. Nonostante la presenza dei militari l'uomo ha assunto nuovamente un atteggiamento violento fino al punto che la donna, una 37enne anch'essa romena, temeva di sporgere denuncia.Alla fine però ha avuto il coraggio di raccontare le violenze, anche quelle subite in passato e sempre davanti ai figli piccoli. Per il 32enne sono scattate le manette e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Al momento si trova nel carcere di Regina Coeli in attesa dell'udienza di convalida. Alla piccola presso l'ospedale Sant'Eugenio sono state diagnosticate delle ecchimosi causate dai colpi di cinta inferti dal papà.