Roma, ubriaco perde l'equilibrio e precipita dal balcone di casa: grave un ragazzo di 22 anni

Un giovane di 22 anni ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal balcone di casa. Le sue condizioni sono gravi. Il giovane era sul balcone del proprio appartamento, e avrebbe perso l'equilibrio mentre fumava una sigaretta, precipitando dal primo piano. È successo intorno alle 19 di ieri in via Formoso, a Fiumicino. Il ragazzo, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Secondo i primi accertamenti fatti dai poliziotti impegnati nelle indagini il ragazzo sarebbe stato ubriaco.

Ultimo aggiornamento: 10:47

