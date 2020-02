Roma, abusa di alcol e farmaci e picchia il padre anziano e la figlia: arrestata 44enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuori controllo, ubriaca e dopo aver preso psicofarmaci una donna romana, di 44 anni, ha picchiato il padre anziano di 76 anni e la figlia di 19 anni, per poi tenerli segregati in casa brandendo un coltello con il quale minacciava di fargli del male.Le urla provenienti dall’abitazione, in zona Appio Latino, hanno messo in allarme i vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno intavolato una lunga trattativa con la donna e, approfittando di un suo momento di disattenzione, l’hanno immobilizzata e disarmata.Dai racconti dei familiari è emerso che altre volte, in passato, la signora aveva avuto comportamenti simili. Nessuno è rimasto ferito, ma la 44enne, considerate le sue condizioni, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni, dove però ha rifiutato le cure. Ora si trova nella sezione femminile del carcere di Rebibbia e dovrà rispondere di ubriachezza, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.