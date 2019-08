Roma, un uomo e una donna investiti da un'auto al Tuscolano: lei è grave

Incidente questa mattina al Tuscolano. Un uomo e una donna sono stati investiti da un'auto in via Muzio Scevola, all'incrocio con via di Santa Maria Ausiliatrice, alle 10. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni dal 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale del gruppo Appio. L'auto che ha investito i due pedoni è una Ford Focus.

Sono ancora in corso i rilievi dei vigili urbani che stanno ricostruendo la dinamica. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 37 di via Santa Maria Ausiliatrice, in direzione di via Appia. Secondo quanto si apprende almeno uno dei feriti, una donna anziana, avrebbe riportato delle gravi ferite alle gambe. © RIPRODUZIONE RISERVATA