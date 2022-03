Venerdì 11 Marzo 2022, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Agisce con uno spray urticante che spruzza sugli occhi delle sue vittime, per lo più donne indifese. Così un rapinatore si muove fra il Centro e il quartiere di San Giovanni. Usa uno scooter con il quale blocca le vittime: le investe con lo spray mandandole in confusione, le accieca per qualche minuto e le deruba della borsa e dei gioielli che indossano. Poi fugge senza lasciare alcuna traccia.

Mercoledì pomeriggio il bandito ha colpito su un tratto di via Licia, ha rapinato due donne spagnole che sono a Roma da qualche giorno per turismo. Entrambe sulla trentina pensavano di non avere problemi a camminare per la città di pomeriggio. Invece non avevano fatto i conti con il bandito che ha agito fulmineo intorno alle 16.30.

L'AGGUATO

Le due spagnole stavano camminando da sole quando l'uomo in sella allo scooter gli ha spruzzato negli occhi lo spray urticante. Le due donne sono cascate a terra portandosi le mani agli occhi. Hanno perso completamente il senso dell'orientamento e non si sono accorte di nulla. Il bandito ha sfilato le borse ad entrambi ed è fuggito. Sono stati alcuni passanti a soccorrere le spagnole e a chiamare le forze dell'ordine. Le due turiste si sono appoggiate al muro senza ancora riuscire a vedere. Dopo pochi minuti sono accorsi gli equipaggi delle volanti. Gli agenti hanno subito soccorso le vittime chiedendo loro se volevano andare in ospedale. E' stata chiamata anche un'ambulanza. Ma le turiste hanno rifiutato entrambe di farsi trasportare in ospedale. Nelle borse c'erano circa 200 euro e i documenti personali. Ora quando torneranno in Spagna dovranno presentare la denuncia di furto dei loro documenti.

LE INDAGINI

Intanto, sono scattate le ricerche per individuare il rapinatore. Più auto della polizia hanno pattugliato il quartiere istituendo anche dei posti di blocco. Ma l'uomo in scooter è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il ricercato usa uno spray urticante del quale è vietata la vendita, più potente del normale. Proprio grazie a questo tipo di spray ha la certezza di neutralizzare le sue vittime. Gli investigatori hanno controllato le telecamere di via Licia nella speranza che qualcuna possa avere inquadrato il rapinatore. Se così fosse, l'uomo potrebbe avere le ore contate. Lui, però, ha già colpito nei giorni scorsi sempre nei quartieri limitrofi a San Giovanni. Polizia e carabinieri stanno sulle tracce del bandito con lo spray. Sono stati aumentati i controlli anche con pattuglie civetta (in abiti civili), per sfruttare meglio l'effetto sorpresa.



IL RACCONTO

«Stavamo camminando tranquille - ha raccontato una delle turiste spagnole alla polizia - quando abbiamo visto un uomo che si avvicinava. Non abbiamo capito cosa volesse. Poi, è stato un attimo e quel tizio ci ha spruzzato della sostanza sugli occhi. Ho provato un forte dolore che non mi ha permesso di vedere più nulla. Ho camminato alla cieca ma ho avvertito qualcuno che mi strappava la borsa dalla spalla. Per una decina di minuti non ho più visto nulla e ho avvertito un bruciore intenso agli occhi».

Non è la prima volta che viene impiegato lo spray urticante dalla criminalità romana. La stessa dinamica viene utilizzata da qulche tempo da una banda che mette a segno colpi in bar e pasticcerie notturne. Si tratta di sette persone armate di pistole e spranghe e che usano lo spray urticante per stordire i clienti. La gang ha già colpito a San Basilio e al Casilino.