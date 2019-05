Roma, incide l'iniziale del suo nome al Colosseo: denunciato turista ungherese

Non ha resistito, anche lui. Voleva lasciare traccia del suo passaggio al Colosseo in una sorta di souvenir al contrario, e ha inciso l'iniziale del suo nome, una T, sull'Anfiteatro Flavio. Per questo un turista ungherese di 29 anni è stato denunciato. L'uomo usato una tessera rigida ha vergato l'iniziale del suo nome sulla parete dell'anello inferiore, all'altezza dell'uscita Sud ma la vigilanza e l'immediata segnalazione effettuate dal personale del Parco Archeologico del Colosseo ha consentito ai carabinieri del Comando Roma piazza Venezia di intervenire in tempo utile per identificare il giovane vandalo e denunciarlo con l'accusa di danneggiamento aggravato.

Si tratta del terzo caso di danneggiamento ai danni del Colosseo in una sola settimana; il 25 aprile scorso, infatti, è stata denunciata a piede libero una turista israeliana di 39 anni, mentre tre giorni dopo, il 28 aprile, a finire nei guai per lo stesso motivo è stata una studentessa bulgara di 17 anni.

