Roma, fa il bagno nella fontana delle Api a piazza Barberini: turista multata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l’assalto alle fontane della Capitale. Dopo le arrampicate per i selfie sulle statue dell’antica Fontana dei Leoni a Piazza del Popolo, è toccato a quella delle Api, tra piazza Barberini e via Veneto. Una turista francese, di 31 anni, ieri notte è stata sorpresa mentre si immergeva nella storica fontana. La donna, una parigina in visita nella città eterna è stata identificata dai carabinieri della stazione Vittorio Veneto e multata per 450 euro. Il malcostume che all’estero sarebbe punito severamente, a Roma diventa consuetudine nell’indifferenza più totale verso il decoro.