Roma, turista impegnata a scattare foto al Campidoglio derubata del portafoglio: fermate 2 ladre

In un momento di distrazione, una turista ucraina di 27 anni è stata derubata del portafoglio custodito nella sua borsa. È accaduto, ieri pomeriggio, in piazza del Campidoglio, dove la donna impegnata a fare alcune fotografie è stata avvicinata da una 29enne nomade che, in compagnia di una 13enne, l’ha derubata. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Pietro hanno visto tutta la scena e sono immediatamente intervenuti. La 29enne è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato in concorso, mentre la minore, non imputabile, è stata identificata e riaffidata alla madre. I carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata alla proprietaria che non si era nemmeno accorta del furto subito. © RIPRODUZIONE RISERVATA