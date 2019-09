Fa la spesa al supermercato ma non vuole pagare: tunisino arrestato per rapina

Ha fatto spesa all’interno di un supermercato a Tor Bella Monaca. Poi, però, avvicinatosi alla cassa non ha voluto pagare e per scappare ha aggredito con un coltello il personale di vigilanza. Gli agenti del Reparto Volanti, intervenuti a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza, hanno disarmato l'uomo, 56 anni, tunisino, e lo hanno arrestato per il reato di rapina. © RIPRODUZIONE RISERVATA