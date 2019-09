Ferisce con un coltello e prende a morsi un agente: tunisino semina il panico a Civitavecchia

Passeggiava impugnando un coltello lungo 45 centimetri in via Don Milani, a Civitavecchia. Panico tra i passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Alla vista della polizia l'uomo, 28 anni, tunisino, irregolari, con precedenti, è fuggito, gli agenti lo hanno raggiunto ma come una furia lo straniero ha aggredito i poliziotti cercando di ferirli con il coltello. Un agente è rimasto ferito dal coltello ma anche da un morso del tunisino. La collega scaraventata a terra, ha riportato l’infrazione di una vertebra con una prognosi di 30 giorni. Seppur feriti, sono comunque riusciti a disarmare lo straniero.



Immediatamente dopo è giunta in ausilio una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia grazie alla quale il ragazzo è stato definitivamente fermato e condotto negli uffici di viale della Vittoria. J.A. è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il coltello, di quelli solitamente usati nelle macellerie, è stato sequestrato, così come uno smartphone che il 28enne aveva buttato durante il tentativo di fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA