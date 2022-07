Tumori, a Roma al Gemelli arriva la pista per i pony: così si fa pet therapy per i malati pediatrici «La malattia oncologica - ha detto Ruggiero - rappresenta un momento di grande difficoltà per il bambino e la sua famiglia e il rapporto con il cavallo può essere un valido aiuto per affrontare il percorso della cura e per il reintegro alla vita normale»