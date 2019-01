Roma, si spoglia e prova a tuffarsi nella Fontana di Trevi: «Devo fare un rito sacro»

Si è spogliato pronto a tuffarsi nella fontana di Trevi per «un rito sacro». E' successo q uesta mattina alle 10. Sono stati gli agenti del I gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale Roma Capitale a fermare un cittadino di nazionalità etiope di 38 anni, che si era spogliato con l'intento di entrare in acqua. L'uomo, una volta bloccato, ha spiegato che intendeva compiere un rito battesimale all'interno di Fontana di Trevi, da lui considerata una fonte sacra. © RIPRODUZIONE RISERVATA