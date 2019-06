Roma, tuffi nelle fontane monumentali: 8 turisti multati

Le fontane come piscine per spezzare il fastidio dell'afa. Otto persone sono state fermate e multate dalla polizia locale mentre tentavano di rinfrescarsi in alcune vasche monumentali del centro storico. Pattuglie del I Gruppo Trevi della polizia di Roma Capitale hanno sanzionato, oggi pomeriggio, un ucraino che era entrato nella Barcaccia, a piazza di Spagna, per cercare refrigerio sfidando i divieti. In sette tra tedeschi, inglesi, francesi e indiani sono stati sorpresi nelle vasche del Vittoriano. Per tutti gli otto turisti è scattata la sanzione prevista di 450 euro.