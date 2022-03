Roma, la fuga dell'uomo incappucciato al Trullo: evaso dai domiciliari, preso dalla polizia

Si aggirava incappucciato tra le auto in sosta di viale Ventimiglia, una traversa di via del Trullo e quando ha visto la macchina della polizia ha prima tentato di nascondersi poi è fuggito via inseguito dai poliziotti. Fuga da brivido mercoledì pomeriggio nel quartiere a sud della Capitale. L'equipaggio dell'autoradio San Paolo 1 ha, di fatto, stanato e bloccato un 48enne, pluripregiudicato per furti e droga, che aveva evaso gli arresti domiciliari. Tutto è successo intorno alle 14.10.

Gli agenti insospettiti dal suo comportamento, hanno intimato all'uomo di fermarsi ma quello, per tutta risposta, si è dato precipitosamente alla fuga in direzione via del Trullo dove i poliziotti, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Portato presso gli uffici dell'XI Distretto San Paolo, da successivi accertamenti è risultato che l’uomo, R.G. il cui volto, tolto il cappuccio, era già ben noto alle forze dell'ordine, risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per tale motivo il pm dì turno lo ha arrestato e disposto il rito direttissimo per giovedì mattina.