Roma, truffe on line: due arresti

Una action cam di ultima generazione prommossa su un noto portale di vendite on line ad un prezzo stracciato, un acquirente fortemente interessato e l’affare è fatto. Questa la truffa 2.0 messa in piedi da un 55enne italiano e un romeno di 20 anni residenti a Crotone e scoperti dai carabinieri della stazione di Porta Portese, a Roma. La truffa, in piena regola, serviva ad ottenere il pagamento di merce che non veniva mai recapitata. I carabinieri, ricevuta una denuncia da un acquirente truffato, a seguito di una serie di indagini sono risaliti ai due truffatori che sono stati denunciati. Nel corso delle indagini, altre 4 persone, tra conoscenti e parenti dei due, sono stati deferiti per favoreggiamento personale poiché, interrogati, hanno reso false dichiarazioni. Le indagini proseguono per verificare quante altre persone siano state raggirate con questa tecnica. © RIPRODUZIONE RISERVATA