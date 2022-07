Giovedì 7 Luglio 2022, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 11:12

Si fingono tecnici del gas, nuovi vicini di casa. Oppure amici dei nipoti in difficoltà con avvocati pronti a riscuotere parcelle concordate. Ancora: sono finti corrieri che bussano alla porta in divisa con tanto di (finta) ricevuta. Per mettere a segno i colpi, si travestono e interpretano alla perfezione la parte studiata a tavolino per raggirare gli anziani e derubarli. L'escalation di truffe non si arresta: secondo i numeri registrati dai carabinieri sono triplicati in un anno. Un nuovo fenomeno, effetto della pandemia. Solo ieri sono state due le truffe denunciate, all'Aurelio e a San Basilio, su cui ora indagano gli agenti della polizia.

LA FINTA NIPOTE

Al telefono ha raccontato di essere la nipote e che aveva appena avuto un incidente stradale. Con l'urgenza di pagare l'avvocato già in viaggio per riscuotere la parcella. Così è finita nella trappola ieri mattina una 90enne residente in via Vittorio Polacco, all'Aurelio. L'anziana, agitata dopo la telefonata, ha recuperato 700 euro in contanti e 2 mila euro in preziosi e gioielli. Quando si è presentato il sedicente legale, ha consegnato l'intera somma. Solo quando è stata contatta dalla figlia ha capito di essere stata raggirata.

A quel punto ha chiamato la polizia: agli agenti, disperata, ha riferito quanto appena avvenuto. Ancora ieri mattina, un'altra vittima, questa volta in via Voltaire, a San Basilio. Il truffatore si è travestito da tecnico della manutenzione inviato nel condominio per un intervento alle centraline elettriche. Indossando tuta blu, guanti e mascherina ha suonato alla porta di un'anziana vedova di 81 anni. Il finto operaio l'ha quindi invitata a riporre preziosi e denaro in una borsa per evitare danneggiamenti. In un lampo, ha derubato l'anziana di 1800 euro.

ESTATE SICURA

Anche in questo caso, l'anziana ha contatto gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per risalire all'identità del ladro truffatore. Carabinieri e polizia hanno avviato dallo scorso aprile una fitta rete di incontri nelle scuole, nelle parrocchie, nei centri anziani e nelle farmacie. Obiettivo: informare e allertare non solo gli anziani, ma anche le famiglie. Incontri che verranno intensificati durante i mesi estivi e gli anziani più esposti con le famiglie in vacanza. Quindi sono stati già attivati i servizi di controllo con particolare attenzione alle fasce deboli, come anziani e persone sole che trascorreranno il periodo estivo nelle proprie abitazioni, fornendo assistenza e prevenendo il fenomeno delle truffe: «Spesso gli anziani chiamano al 112 per sentirsi meno soli, anche per una chiacchierata. Le nostre stazioni dei carabinieri, sentinelle sul territorio, fanno una costante azione di monitoraggio pronte a intervenire» precisa il maggiore Alberto Pinto, comandante della compagnia Roma - Trionfale che aggiunge: «Siamo consapevoli che non si conosce l'esatto numero dei casi di truffa, poiché talvolta, purtroppo, non vengono denunciati. A volte per vergogna, a volte perché non se ne vuole parlare. Ma non denunciare è un errore: per arginare il fenomeno possiamo tutti collaborare con la denuncia, dando così elementi alle forze dell'ordine».